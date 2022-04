Arnaud VEDEL

J'ai su associer dans mes différents postes un contenu technique, des activités de pilotage et de coordination de plusieurs services, de nombreuses relations avec les clients et un contexte international fort (interlocuteurs internes et clients étrangers, travail en anglais ou en italien).

Dernière corde ajoutée à mon arc: le management hiérarchique en tant que Chef de service.

Aujourd'hui, cette dimension "projet" et ce contexte international sont toujours au centre de mes intérêts et de mes objectifs pour mon évolution professionnelle vers un poste de chef de projet ou de responsable technique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Aérospatial et défense