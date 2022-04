Alexandre HERTIG

Professeur de Néphrologie à l'université Pierre et Marie Curie (Paris 6).

Praticien Hospitalier dans le service Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale à l'hôpital Tenon à Paris (75020).



Activités cliniques: insuffisance rénale aiguë, troubles hydro-électrolytiques er acido-basiques graves, transplantation rénale, hypertension artérielle de la grossesse et pré-eclampsie.



Activités de recherche clinique: progression de la fibrose du greffon rénal; mécanismes et traitements de l'hypertension de la grossesse.



Activités de recherche fondamentale: mécanismes de lésions et de réparation du tissu rénal après agression; progression de la fibrose tissulaire.