Alexandra HERISSE

Responsable centre de profit / Responsable secteur adlinistratif





Compétences professionnelles



Ressources humaines :

Superviser le recrutement

Intégrer les nouveaux arrivants

Etablir les plannings journaliers

Suivre et gérer les prises des congés annuels

Transmettre les variables de paie au service RH

Détecter les besoins en formation

Animer la conduite des entretiens annuels



Management :

Répartir les tâches

Assurer la transmission des consignes à léquipe

Contrôler la réalisation des tâches et leur conformité avec les consignes

Animer les réunions

Communiquer sur les résultats et objectifs

Régler les litiges



Gestion commerciale :

Gérer les relations fournisseurs et clients

Etablir les propositions commerciales

Suivi de dossiers



Gestion financière :

Facturation / suivi de la facturation

Suivi des impayés / relances clients

Participation au budget prévisionnel







Savoir-être :



Capacité d'adaptation

Leadership

Implication

Gestion du stress

Réactivité

Capacité d'écoute et de communication

Polyvalence