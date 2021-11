Alexandra LUTTRINGER

Je suis française et je parle italien et anglais.

J'ai une licence en Langues étrangères appliquées (Strasbourg) et une licence en communication (Pavia, Italie).



J'ai commencé à travailler pour Kiabi à Milan dans le département des ressources humaines. Je m'occupais de la sélection du personnel.

Ensuit j'ai travaillé pendant 2 ans chez Hays toujours à Milan comme recruiter. Je m'occupais de tout le processus de recrutement.



Actuellement je travaille pour Novo Nordisk via AMS en tant que talent acquisition, senior sourcer.