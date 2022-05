Sabrina LUTTRINGER

J'ai évolué dans différentes structures et sur différents postes ce qui m'a permis d’acquérir des compétences variées :



-Gestion d’un site web (e-communication, demandes clients, stocks, logistique, SAV)

-Gestion de projets ( définition des besoins, planification, élaboration et mise en place des outils et actions, gestion des prestataires, suivi des actions...)

-Communication ( Dossiers de presse, élaboration des supports, événementiel...)

-Compétences administratives ( Gestion des agendas, accueil téléphonique, assistanat ...)





Je suis à la recherche d'un nouveau défi, je suis donc réceptive à toutes les opportunités , j'apprends et m'adapte vite. Mon expérience peut s'adapter à de nombreux domaines .