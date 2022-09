Sandrine FRAILE-BARGUENO*

Citation : "Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent" Paul Valéry

"La confiance n'est pas une illusion vide de sens. A long terme, c'est la seule chose qui puisse nous assurer que notre monde privé n'est pas aussi un enfer." Hannah Arendt



Bonjour à toutes et à tous.



Au départ, je suis issue d’une formation en comptabilité. Puis j’ai mis en pratique ces connaissances théoriques à travers différentes expériences professionnelles.



En parallèle, depuis l’age de 8 ans, artistiquement parlant, j’ai toujours exprimé l’une de mes passions, la danse.

Après m’être formée dans diverses écoles professionnelles de danse sur Paris et Marseille et avoir dansé, dansé, dansé… j’ai créé mon propre Centre Artistique, ou à l’intérieur de cette structure une association est née, du nom de « Ma City ».



Aujourd’hui, tout en continuant la danse, grâce au Marketing de réseau, je relève de nouveaux défis :



Mon métier d'artiste, qui parfois engendre des galères financières… et j’ai envie de vous dire comme beaucoup d’autres personnes qui ont les mêmes difficultés que les miennes et qui pourtant à la base ont un revenu pas trop mal !

Alors comme tout le monde j’essaie de faire attention à mon argent, pas toujours simple !

j’ai cherché des astuces, lu des méthodes, mais pour moi tout ca c’est fastidieux…



Et puis j’ai découvert un système qui me permet de réduire mes dépenses quotidiennes sans prise de tête !

J’ai prie une petite décision qui est entrain de changer ma vie financière !



une seule chose à changée mon mode de paiement !!!



Mon objectif, de partager avec vous et vous aider à faire des économies.



Je développe donc ma propre activité dans le domaine de faire des économies :



Vous aider à la fois à faire des économies et gagner plus d'argent (pour commencer)

et ensuite pourquoi pas à entreprendre et vivre vos rêves les plus fous !





Crise, pouvoir d’achat, licenciements…

Tous ces sujets concernent trop de monde aujourd’hui !



Alors peu importe votre chemin, votre expérience nous enrichira, car le marketing de réseau c’est aussi une histoire de partage, une jolie aventure humaine…



Contacter moi pour de plus amples renseignements !

sandrinefraileb@gmail.com



