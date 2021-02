Alexandra MANEGLIA

Chef produit junior et assistante en données techniques à Piscine Magiline, dans l'Aube, (Industrialisation de piscine en kit et vente de produits négoce), je suis en charge de faciliter la commercialisation et l'industrialisation des produits Magiline. (Référencement, études, nomenclatures, stocks, reporting et statistiques, documentations techniques, BTB, BTC, etc.)



Je dispose d'un Master Direction d'équipes commerciales et Négociation (parcours Commerce-Vente), que j'ai réalisé par le CNED depuis le pays de Galles, et d'expériences principalement centrées sur l'assistanat commercial, produit/marché, et gestion de projet.



N'hésitez pas à me contacter,

A bientôt



Mes compétences :

Pack office

Analyse stratégique

Marketing opérationnel

Coordination d'équipes et de projets

Marketing internet

Gestion des relations Freelance

Veille technologique et concurrentielle

Organisation

Dynamique

Microsoft Excel

Logiciel CRM

Informatique