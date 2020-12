Alexandra MILLET

Passionnée par l'édition et le multimédia dans tous leurs états, je recherche un poste qui me permettrait d'allier mes compétences professionnelles avec mes nombreux centres d'intérêts.



Tour à tour assistante éditoriale, assistante projets, vendeuse en produits éditoriaux, chargée d'édition et multimédia depuis une dizaine d'années, je multiplie les expériences qui me permettent de développer mes compétences dans le domaine éditorial. J'aime relever de nouveaux challenges, découvrir de nouvelles manières de travailler et surtout jouer avec les textes et les images.

Mes points forts : un mélange de créativité et de rigueur, une bonne dose d'organisation et une communication bienveillante.



Mes compétences :

Édition

Littérature

Communication interne

PAO

Conception-rédaction

Coordination

Arts plastiques

Gestion de projet

Édition jeunesse

Musique

Création

Licensing

Relation fournisseurs

Gestion de contrats

Facturation