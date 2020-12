Alexandra PASQUET

Passionnée par la nature et sa découverte, je monte à cheval et c'est pour moi un excellent moyen de la découvrir en parcourant de grands espaces.

Cette sensation de liberté est fantastique et me permet de me ressourcer à chaque fois que cela est nécessaire. J'aime les voyages et partager de merveilleux moments avec ma famille ou les amis proches.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Marketing opérationnel

Étude de marché

Marketing stratégique

Comptabilité générale

Analyser et améliorer les performances

Droit fiscal

Droit du travail

Logistique

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management opérationnel