Fabrice DELCROIX

CHOISISSEZ UN TRAVAIL QUE VOUS AIMEZ ET VOUS N'AUREZ PLUS A TRAVAILLER UN SEUL JOUR DE VOTRE VIE.. (CONFUCUIS)



Une agence d'emploi n'a de qualité que par l'ensemble des personnes qui la représente....



CAMO MÉDICAL a repris l'activité des agences d'emploi TEMPS PARTIEL SANTE et SANTE SUPPLÉANCE. Nous sommes présents sur le territoire National. Des conseillères expertes restent à votre entière disposition.



Nos conseillères prétendent à 8 à 15 années d'expérience dans le domaine du recrutement santé



CAMO MEDICAL Paris 10 : Recrutement H/F : AS - ASH - AMP - IDE - IBODE - IADE - MEDECIN - KINE - PHARMACIEN..

CAMO SOCIAL Paris 11 : Recrutement H/F : Éducateur Spécialisé, Moniteur, Surveillant..

CAMO RESTAURATION Paris 11 : Recrutement H/F : Personnel de cuisine pour Maisons de retraite, cliniques, Hôpitaux, Fondation et Associations..



Ne pas hésiter à nous solliciter au 01 48 04 00 44



Mes compétences :

Législation sociale du fait de mon activité d

Management commercial

Commercial b to b

Management opérationnel