Alexandra PLAZANET

Ayant récemment obtenu mon diplôme d’Assistante de Direction, titre certifié de niveau III, enregistré au RNCP, je suis actuellement à la recherche d'un poste m'offrant de nouvelles opportunités et me permettant de mettre à profit mes connaissances.



Au cours de mes précédentes expériences professionnelles et de mon stage réalisé dans le cadre de ma formation, j'ai pu développer les qualités nécessaires à ce poste telles que la rigueur, la polyvalence et le dynamisme, au travers des différentes tâches qui m'ont été confiées comme la préparation d’ordres du jour hebdomadaires pour les réunions d’équipe, l’organisation et la participation aux entretiens de recrutement avec le directeur ainsi que diverses tâches administratives.



Dotée d'un grand sens de l'organisation et d'un très bon relationnel, je serais heureuse de mettre mes compétences au service de votre société. Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre disposition afin de vous exposer plus en détail mes motivations au cours d’un entretien.



Mes compétences :

Bon relationnel

Autonomie

Sens de l’organisation

Gestion des agendas

Pack office

Confidentialité

Organisation d'évènements

Accueil physique et téléphonique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe