Arnoult THIERRY

Actuellement chez M2i formation, je dirige les agences de la région centre et propose de développer les compétences de votre personnel et de personnes en reconversion vers l'informatique: les utilisateurs finaux et les techniciens de l'informatique, le multimédia et également du management.



* 9 ans chez SFR dans le domaine des Télécoms Grand Comptes.:

Je propose des services sur de la Fibre Optique en très haut débit tels que :



- Téléphonie (VOIP, TOIP, directe & indirecte ...), service 0800, Centrex

- Data: * Lan to LAN

* Internet HD

* IP VPN

* SAN to SAN

* hébergement

- services: Lan managé, 08, Cloud



Mon expérience est dans le domaine de l'industrie et les services:





- 6 ans (dont 2 en GC) dans le domaine de la fourniture de matériels et de solution pour l'affranchissement du courrier et la mise sous plis industrielle.



- 5 ans dans l'industrie plasturgie avec une spécialité dans l'hygiène collective



- 3 ans dans la fabrication de produits chimiques pour l'industrie et la collectivité



- 2 ans dans le financement de matériel informatique



- Service National comme Officier en gendarmerie Nationale



Mes compétences :

Plasturgie

Grands comptes

Industrie

Internet

Chimie

Commercial

Télécoms

financement

Négociation

Techniques de vente