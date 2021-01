Alexandra ROBIC

Passionnée par les ressources humaines et aimant le côté relationnel, l'échange et l'accompagnement. Je m'intéresse tout particulièrement à développer mes compétences par le recrutement, par la gestion des compétences et de carrière, par la formation. J'ai décidé de reprendre mes études en préparant le titre de RRH afin d'évoluer sur un poste de développement RH.



Je reste à l'écoute d'opportunités dans l'optique de décrocher un CDI me permettant de m'investir durablement au sein de votre entreprise.



N'hésitez pas à me contacter ou à m'ajouter à votre réseau VIADEO afin de faciliter une éventuelle collaboration



Mes compétences :

Maîtrise de différents logiciels informatiques

Microsoft Excel

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Cegid

Ciel Compta Evolution

Talentlink

KTM

OpenERP

E CALI

Pleiades