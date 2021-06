Alexandra TEBOUL

Assurer la cohérence globale de la marque sur l'ensemble des canaux de marketing direct, on et off-line.



DOMAINES DE COMPETENCES



Marketing

• Réalisation de documentations et supports d’aide à la vente (catalogues +1000 références, brochures, e-mailings)

• Mise en place d’opérations de vente par correspondance (400 000 courriers),

• Ciblage, typologie clientèle.

• Gestion des relations fournisseurs avec studios, imprimeurs, routeurs



E-commerce - Site Internet – Web marketing

• Refonte, animation et maintenance de sites

• Rédaction et mise en ligne de témoignages clients, fiches produits

• Création de campagnes d’e-mailing



Evénements

• Organisation et suivi de campagnes de gestion de prospects générés sur salon



Télémarketing

• Télémarketing européen

• Gestion des contacts générés pendant la campagne (pack réponse, allocation à la force de vente, consolidation des bases de données…)



Mes compétences :

Chef de projet

COMMERCE

E commerce

ECLAIRAGE

Marketing

Marketing direct

Responsable marketing

Vente

Web

Web marketing