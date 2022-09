Alexandre ARCHIAPATI

FOUNDER OF FRESH RIVIERA®

Café-Restaurants



Educational Background



Sorbonne Business School - IAE Paris

- MBA MAE General Management



University of Aix-en-Provence

- University Degree in Startup Management

- Bachelor of International Trade

_____________________________________________________________________



FONDATEUR DE FRESH RIVIERA®

Café-Restaurants



Formations



IAE Paris - Sorbonne Business School

- MBA MAE Management Général



Université d'Aix-en-Provence

- Diplôme Universitaire en Création et Gestion d'Entreprise

- Licence de Commerce International