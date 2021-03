Alexandre ARGENTIER

Avec un master en Ingénierie des Médias et une dizaine d’années d’expérience en agence web et en entreprise de consulting, j’ai pu développer une expertise pluridisciplinaire pour la réussite de projet IT à travers 4 principaux pôles : gestion de projet, développements, hébergement, formation client.



Arrivé en 2014 chez Isobar Switzerland (anciennement Blue Infinity), j’ai pu mettre à profit mes compétences et mon expertise de développeur fullstack pour de grands groupes de l’industrie du luxe et de l’horlogerie en Suisse romande. Mes expériences tournent aujourd’hui autour de 4 CMS phares : Joomla, WordPress, Prestashop et Magento.



Mes compétences :

Php/mysql

Photoshop

JQuery

LAMP

Indesing

Joomla

Wordpress

CSS

Illustrator

PHP

Kohana

MySQL

Webpack

JavaScript

Magento

LESS

Sass

Prestashop