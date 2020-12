Alexandre BABILLOT

Organiser, optimiser, développer, communiquer, sadapter.



Double diplômé en 2018, à la fois dun Master 2 en Finance à lINSEEC Business School dune part, et en Gestion de Patrimoine de Patrimoine dautre part, jai pu acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour travailler dans le secteur bancaire.



De nature curieuse et entreprenante, je suis toujours à la recherche daméliorations à apporter. Jai pu développer de nombreux projets dautomatisation, tant dans mes expériences professionnelles que pour mon usage privé.



Depuis la rédaction de mon mémoire de fin détudes traitant de lintelligence artificielle (obtention Grade A), je suis passé de la théorie à la pratique. En effet, je suis actuellement en phase de développement dune Intelligence Artificielle (machine learning) pour un projet personnel.



Fort de mes expériences dans des établissements bancaires en Belgique, Suisse et France, jai aujourdhui une vision claire de la réalité terrain, tant en back-office quen front office.



Très vite conquis par la complexité des Opérations sur Titres, jen ai fait, après lobtention de mes diplômes, mon fil rouge pour le début de ma carrière. Ayant travaillé sur lensemble des services relatifs au traitement des Opérations sur Titres (annonce, création, instruction, paiement et suivi post paiement), je peux aujourdhui, en qualité de Superviseur, compléter mes connaissances et les transmettre à mon équipe.



La gestion déquipe et les responsabilités managériales, font partie de mes objectifs professionnels.



Toujours prêt à relever de nouveaux challenges et à faire de nouvelles découvertes, je serais ravi d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me contacter.