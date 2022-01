Brahem ANKI

Ma première expérience professionnelle chez JP MORGAN m'a permis de découvrir le monde de la finance. Mon expérience la plus formatrice et la plus marquante est celle que j'ai acquise dans un cabinet de Commissariat Aux Comptes en tant qu'auditeur. J'y ai appris les techniques d'audit et de contrôle, notamment celles liées à la comptabilité et règlementation juridique des OPCVM et autres fonds d'investissement. Je suis passé ensuite au métier de Contrôleur Dépositaire où je me suis familiarisé avec la règlementation de l'AMF concernant les sociétés de gestion. J'ai participé aux contrôles des produits en fort développement tel que le private equity, le capital risque et autres fonds de l'asset management et au respect de la conformité de leurs opérations. Actuellement Operational Risk and Permanent Controler des OPC chez CACEIS, je suis en charge de l'analyse et du suivi des risques financiers et opérationnels de la filière administration de fonds.