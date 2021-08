Alexandre BADAGEE

Ingénieur du son depuis plus de 18 ans et spécialisé dans le mastering audio au Red Sync Studio (Anciennement Studio Amphore) à Lyon. Je suis Certifié Instructeur Expert Pro Tools Music et Post par AVID. Je dispense également des formations dans les domaines suivants :

Pro Tools, Prise de son, Mixage Stéréo, Mixage Multicanal, Mixage Son Immersif (Ambisonie, Dolby Atmos Music & Post), Mastering, TES, production musicale et audiovisuelle.



Mes compétences :

Mastering audio

Mixage audio

Pro Tools

Prise de son

Production audiovisuelle

Mixage Post Production

Mixage Audio Son Immersif (Ambisonie, Dolby Atmos