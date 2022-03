Alexandre BEAUSSIER

Fort d'une expérience confortée par le domaine privé et le public, j'ai toujours été par la sécurité des systèmes réseaux et tout ce qui concerne les nouvelles technologies.

Ayant le sens du service public et après une expérience en qualité d'élève-gendarme, je suis ouvert aux métiers de la sécurité des biens et des personnes.



Vous trouverez mon C.V ainsi que de nombreuses autres choses concernant l'informatique (Veilles technologiques, astuces et sécurité etc...) sur mon portfolio en ligne : http://beaussiersio.wordpress.com/