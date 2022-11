Alexandre BUZZI

Actuellement à la recherche d' emploi, je souhaite donner un tournant à ma carrière. C'est ainsi que je vous propose ma candidature au poste de technicien logistique. Mon expérience et mes connaissances me permettront de vous apporter un service directement opérationnel.



Avec une expérience dans le secteur de la grande distribution, je pris conscience que la gestion et l’analyse des flux et des moyens sont des fonctions créatrices de richesses. De plus, elles favorisent la reliance entre les services et contribuent à la satisfaction du client. C’est ainsi que je me suis positionné dans le domaine de la logistique globale et des transports.



Avec la volonté de contribuer au secteur quaternaire, je souhaite servir un projet dans le cadre d’une démarche fédératrice autour des acteurs de l’entreprise : les leaders, les apporteurs de compétences et la clientèle dans le but de participer à la production de valeur.



Mes compétences :

Analyse de la valeur

Communication

Gestion de production

Logistique

Logistique globale

Production