Alexandre CHARLET

"M'illumino d'immenso" (UNGARETTI)



*****************************************************



"Toute vie n'est qu'un poème, un mouvement. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur, dans le sens le plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant." Blaise CENDRARS, en 1913, à propos de la "Prose du Transsibérien"



*****************************************************



"Mon âme est l'éclat du soleil qui persiste dans le diamant quand on l'enfouit au plus profonde de la roche" B.BRECHT (Baal)



*****************************************************



La lumière du soleil n'est que l'ombre de l'amour



"The light of the sun is but the shadow of love. [...] Love is the wind, the tide, the waves, the sunshine. Its power is incalculable; it is many horse-power. It never ceases, it never slacks; it can move the globe without a resting-place; it can warm without fire; it can feed without meat; it can clothe without garments; it can shelter without roof; it can make a paradise within which will dispense with a paradise without. But though the wisest men in all ages have labored to publish this force, and every human heart is, sooner or later, more or less, made to feel it, yet how little is actually applied to social ends."



H.D. THOREAU



*****************************************************



"L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité ; elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Un homme est un homme dans la proportion où il est un surhomme. On doit définir un homme par l'ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l'humaine condition. Une psychologie de l'esprit en action est automatiquement la psychologie d'un esprit exceptionnel, la psychologie d'un esprit que tente l'exception : l'image nouvelle greffée sur une image ancienne. L'imagination invente plus que des choses et des drames, elle invente de la vie nouvelle, elle invente de l'esprit nouveau ; elle ouvre des yeux qui ont des types nouveaux de vision. Elle verra si elle a "des visions". Elle aura des visions si elle s'éduque avec des rêveries avant de s'éduquer avec des expériences, si les expériences viennent ensuite comme des preuves de ses rêveries. Comme le dit D'Annunzio :



Les événements les plus riches arrivent en nous bien avant que l'âme s'en aperçoive. Et, quand nous commençons à ouvrir les yeux sur le visible, déjà nous étions depuis longtemps adhérents à l'invisible."



Gaston BACHELARD (L'eau et les Rêves, p.25).



