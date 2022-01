Alexandre COUTURIER

Intervenant en maitrise d'ouvrage depuis près de 15 ans dont 13 ans dans le monde des titres, j'ai développé une expertise dans le domaine post trade (Réglement/livraison, Conservation, OST, OPCVM) en particulier sur l'automatisation des process (STP) via notamment la messagerie Swift.

J'ai participé au projet de plateforme de règlement/livraison pan-européenne, Target 2 securities, notamment sur le coeur du système.



Rigoureux et autonome, j'ai mené ou participé à plusieurs projets d'envergure au sein d'un des plus importants dépositaires français.

J'ai eu la responsabilité en coordination avec les équipes commerciales et les back-offices de développer l'automatisation des flux Swift d'instruction des clients (Multiplication du trafic par 7 en 3 ans et demi).

J'ai réalisé avec mon équipe la migration de norme 15022 de la messagerie Swift en 2002 (Evolution internationale) pour le compte de ce dépositaire impliquant une soixantaine de clients et de correspondants titres.



Je souhaite faire profiter de mon expérience toute société intervenant dans le monde des titres (Dépositaire, Société de gestion, Valorisateur, Société de bourse) pour des projets d'automatisation, d'évolution de système ou bien ayant une forte connotation d'organisation/coordination ou avec des relations avec ses partenaires (clients, correspondants).



Titulaire d'un DESS Finance de l'IAE de Paris en formation continue et d'une MIAGE.



Mes compétences :

Chef de projet

Conservation

Consultant

Consultant Fonctionnel

Messagerie

MOA

Securities

STP

SWIFT