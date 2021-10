Alexandre DA MOTA PIRES

Diplômé d'un BTS MUC (Management des Unités Commerciales) au cour duquel j'ai travaillé pendant un an en alternance au sein de la Régie d'Electricité d'Elbeuf puis en dernière année au sein de Réseau Pro Bois et Matériaux.



Je poursuis mes études dans un titre professionnel en RCDW (Responsable de Communication et Développement Web) en alternance. C'est pour cela que je suis à la recherche d'un employeur pour continuer à développer mes compétences et gagner de l'expérience afin d'évoluer et progresser au quotidien.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access