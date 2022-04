Alexandre DAON

Décathlonien depuis bientôt 4 ans, en passant par le poste de vendeur/technicien, responsable rayon en alternance puis depuis 1 an responsable Rayon en Atelier régional au sein d'une équipe de 8 personnes.





Sportif dans l'âme, avec comme spécialité le VTT de Descente/ Freeride présent sur les réseaux sociaux pour photo et vidéos avec l'équipe Lucky Boy, l'escalade (Block) depuis 1 an, le tout après 11 ans de Taekwondo.





Mes compétences :

Conception industrielle

Commerce vente

Management