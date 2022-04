RIVAROL a dit que « les états sont des vaisseaux mystérieux qui ont

accroché leurs ancres dans le ciel »

et moi je dis que les états sont des casinos flottants qui

ont accroché leurs ancres dans les profondeurs du chômage et de la

précarité.





Un abbé a dit que « la politique est une forme supérieure de la charité »

et moi je dis que la

politique est une forme inférieure de l' escroquerie mentale.





Un intellectuel a dit que « la seule histoire d' une personne humaine c' est

l' émergence graduelle et progressive de son vœu le plus secret à

travers sa vie publique et moi je dis que la seule histoire d' un être

humain c' est l' enfouissement graduel et progressif de son intelligence

par la bêtise humaine et l’obscurantisme environnant.











Alexandre DAOUSSI



