Formation :



2014 à ce jour - Etudiant en Master 1 Marketing Stratégique, SUP Career groupe INSEEC



2013 à 2014 - Etudiant en Bachelor Marketing Client et Gestion Commercial, SUP Career groupe INSEEC



2011 à 2013 - Etudiant en Institut Universitaire Technologique (IUT), section Techniques de Commercialisation (Paris 13)



2011 - Etudiant en 1ère année, 1 semestre, de Génie Electrique et Informatique Industriel, IUT Cachan



2010 - Etudiant en 1ère année du 1er cycle Aéronautique à l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées



2009 - Baccalauréat Technologique Sciences et Techniques Industrielles spécialité Génie Electrotechnique



Bureautique - Pack Office, Gant, Data Manager

Anglais - Année 2009, obtention du TOEIC BRIDGE

Espagnol - Scolaire





Expérience professionnelle:



09/2014 à ce jour -Assistant Merchandissing, BRICO DEPOT Siege, Longpont sur orge



09/2013 à 09/2014 - Assistant PDG, M2EP, Maison Alfort



Décembre 2011 à Septembre 2013 - Ambassadeur d’accueil Autolib'

- Accueillir et assurer la continuité du service

- Équilibrage du parc automobile



19/11/2012-19/01/2013 - Assistant marketing et commercial SEDEPA à Gazeran:

- Prospection d'un nouveau marché (Camping-car)

- Identification des produits concurrents

- Détermination, via le catalogue SEDEPA, des produits adaptables à ce marché

- Prise de contact avec les principaux constructeurs

- Définition de leurs besoins en rapport avec l'offre produit potentiel de SEDEPA



2011 - Agent d’accueil et de surveillance des expositions MUSÉE MAC/VAL à Vitry Sur Seine :

- Accueillir et orienter les visiteurs



2011 - Assistant commercial SEDEPA Les Essarts le Roi :



- Regrouper, depuis la France, les retours des fournisseurs à travers le monde, afin de constituer un catalogue complet de leurs différents produits.

- Coordonner la demande des clients et les commandes passées aux fournisseurs internationaux.

- Participer à la gestion logistique associée ainsi qu’à la formalisation globale de la création d’une branche Aftermarket dans un dossier de présentation détaillé destiné à l’entreprise.



2010 - Agent commercial SNCF :



- Gestion d’une caisse et vente de titres de transports

- Accueil et orientation des clients



2009-2010 - Conseiller Académique à la Vie Lycéenne, Académie de Versailles:



- Participer à la concertation lycéenne sur la réforme des lycées

- Création d’un journal « La Minute Lycéenne »

- Réflexion sur le statut lycéen

- Organisation de journées de sensibilisation des lycéens et d’Inter CVL