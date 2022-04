Alexandre DAUMAIN

Leader passionné, garant de la qualité du service au client, de l'activité commerciale, de la gestion et de la rentabilité d'un centre de profit.

Développeur de talents au service des clients pour atteindre en équipe l'exigence opérationnelle.

Fort d'une expérience de 15 ans au sein de l'exploitation (manager & directeur).

Dernier magasin en date, (novembre 2013 - octobre 2016), directeur du magasin Paris Etoile composé de 72 collaborateurs dont 12 managers. Vitrine de l'enseigne, plus grand magasin d'ameublement dans paris-intramuros.



Depuis Novembre 2016, j'ai en charge d'animer sur la totalité de notre réseau, les différents KPI de la relation client. J'apporte mon soutien aux magasins dans la définition et la mise en œuvre de leur plan d’actions Happy Client. Je déploie les bonnes pratiques identifiées dans nos magasins ou à la concurrence.

Je coordonne l'animation de nos 3 réseaux avec une organisation orientée et renforcée 100% Client constituée de 3 DRs et de 16 DMs Chef de File Client.

Ma fierté, mon obsession, faire progresser notre NPS!



Mes talents :



•Diriger une équipe

•Goût pour le commerce, pour les clients, pour les challenges

•Leadership, optimisme, enthousiasme

•Curiosité, ouverture sur l’extérieur et le monde

•Simplicité, générosité, courage, sincérité.



Mes compétences :

Relation client

Rigueur dans le travail

Manager

Communication

Gestionnaire centre de profit

Motiver et animer son équipe

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Adaptabilité & Réactivité