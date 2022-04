Alexandre DAUMONT

Passion et joie de vivre sont mes mots d'ordres. Ce qui me caractérise sont ma personnalité dynamique, tendance et, ouverte à l'échange. Je prend plaisir dans le commerce car c'est un milieu qui me correspond par mes études et ma personnalité. Je me lève le matin, c'est pour provoqué des échanges positifs et enrichissants. Je suis capable d'apporter du changement positif mais le meilleur, c'est d'avoir la capacité à le transmettre. Pour moi, l'échange est la base de tout. De plus, j'ai une capacité d'analyse qui me permet d'adapter les échanges que j'ai avec les uns et les autres. Je trouve ainsi des points positifs et axes de progression me permettant ainsi d'avoir une approche différence selon les cas et circonstances.



Mes compétences :

Merchandising

Management