Alexandre DAVASSE

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le négoce de matériaux, je maîtrise la chaîne logistique de la commande jusqu'à la livraison finale . Gérer son stock c'est assurer la satisfaction de chacun, le bon produit, au bon moment, au bon endroit. Je souhaite évoluer dans ce métier et partager mes compétences.



Mes compétences :

Organisation du travail

Résistance stress

Planification

Management opérationnel

Chaine logistique

Relations clients

Gestion des stocks et approvisionnement

Relation fournisseurs

Gestion des priorités