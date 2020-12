Flavien PIQUES

Piloter les activités du site logistique.

Suivre les opérations de transport et des prestations logistiques y compris en anglais.

Contrôler la conformité de l’opération de transport et le déroulement de la prestation logistique

Assurer la traçabilité de la marchandise

Établir les documents nécessaires à l’exécution de la prestation

Appliquer et respecter les règles de transport de marchandises

Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques

Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques

Manager des équipes





Mes compétences :

Agent de transit

Déclarations en douane

Gestion de flux

Utiliser les logiciels Word

Excel

SAP

Sap pgi

Sap pea