Alexandre DE GOMBERT

Ingénieur en Mécanique et Design industriel, j’ai le goût et l’envie de m’investir dans des projets humains et utiles en équipe.



Par le scoutisme j'ai eu l'opportunité de participer à un projet de construction au Népal et j'ai toujours souhaité refaire une telle expérience sur une plus longue durée.



Après ma formation d'ingénieur et une expérience en entreprise, le moment est opportun de réaliser ce projet pour continuer à apprendre au contact de nouvelles cultures.



Je souhaiterais le faire dans une association proposant des missions de développement dans le sud-est de l’Asie dans un domaine à caractère technique (construction ou autre ...) et en relation directe avec la population locale.

Disponible pendant une année, je désire contribuer à la gestion de projets concrets où je pourrai apporter mes compétences tout en respectant mes valeurs d'ouvertures aux autres.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche de financement

Travail en équipe

Créativité