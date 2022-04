Antoine LEMERLE

Après une classe préparatoire Maths Sup Maths Spé, option Physique Chimie, Sciences de l'Ingénieur à l'école des Hautes Etudes d'Ingénieur (H.E.I.), j'ai intégré la Faculté Libre des Sciences et Technologies de Lille pour compléter mon cursus d'une Licence de Sciences de l'Ingénieur.

En septembre 2011, j'ai décidé de poursuivre mes études à Skema Business School pour associer mes compétences d'ingénieur avec des connaissances économiques, financières et managériales.

Depuis septembre 2017, j'ai intégré les équipes de Niji, en tant qu'ingénieur d’affaires.



Mes compétences :

Commercial development

Financial Controller

Excel

Office