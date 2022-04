Alexandre DE LA CROIX DE RAVIGNAN

• Définition, déploiement et pilotage ROI de stratégies de marketing et communication multicanales à l’échelle nationale et internationale.

• Pilotage de projets de transformation digitale.

• Création de plateformes e-commerce et de dispositifs digitaux.

• Planning stratégique et business développement.

• PR, digital & social media specialist.

• Profil tech savvy et maîtrise des dernières innovations technologiques : digital

InStore, searchandising/marketing prédictif, Products Information Management, Data Management Plateforms, Tag Management systems & Analytics.

• Expertise sectorielle de l’industrie du luxe et du retail.



Mes compétences :

Communication

e-Commerce

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Social media

Marketing digital

Publicité