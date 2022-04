Alexandre DE LUCA

Titulaire du baccalauréat scientifique avec la mention "très bien", je viens également de terminer un bachelor en 3 ans de chef de projet digital spécialisé dans le cinéma d'animation. Je suis actuellement une formation à distance visant à approfondir mon niveau en dessin traditionnel.



Je me destine à une carrière d'infographiste ou de chef de projet 3D pour le jeu vidéo, le cinéma d'animation ou l'architecture.



Passionné et dynamique, je suis prêt à mettre toutes mes compétences à votre service si vous devez réaliser un projet 3D de qualité.



Je recherche actuellement un stage d'infographiste 3D junior.



N'hésitez pas à consulter mon portfolio en ligne : http://alexandredeluca.wixsite.com

/portfolio



Mes compétences :

3D Studio Max

Zbrush

Character Skinning/Rigging

Adobe After Effects

Modélisation 3D

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Vray

Unwrapping

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Substance Painter

Unreal Engine 4