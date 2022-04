Alexandre DE PELLEGRIN

Mon parcours démontre la multitude des métiers de l'informatique. Après une formation en électronique, mon premier travail est celui de technicien micro chez un revendeur IBM. Au fil des années durant lesquelles je grimpe progressivement vers le poste d'ingénieur micro, l'expérience me fait constater que mon entreprise manque cruellement de compétences en développement. Je reprends alors mes études sur 2 ans afin d'élargir mes connaissances. Cela m'amène à intégrer le groupe Arcelor, alors premier producteur d'acier mondial, en tant que chef de projet. J'interviens sur les plateformes webMethods et assure l'encadrement technique de projets EAI. Mes réflexions sur l'urbanisation des système d'information me poussent rapidement à croire en un découpage progressif des processus d'une entreprise en services orchestrables. Je m'intéresse dès lors à la production de logiciels et intègre la société Civitas, éditeur de progiciels de gestion pour le secteur public. Mon intérêt pour l'architecture prend le pas et je m'engage dans la communauté open source en publiant un éditeur UML : Violet UML Editor. Cela m'a permis de rejoindre l'OSSGTP, un club d'experts techniques. Après quelques années chez Civitas, je saisis l'opportunité de rejoindre l'ESSEC Business School et de confirmer mes compétences dans une entreprise ouverte à l'innovation et très réactive au changement.



Pour en revenir à Violet :

Violet est un éditeur UML intuitif. J'en partage principalement le développement avec Cay S. Horstmann (auteur des ouvrages de référence Core Java de Sun). L'objectif principal de cet outil est d'être simple, robuste. Il est une aide à la conception et non un frein comme un beaucoup d'outils de modélisation. Le projet, hébergé sur la plateformeArray, a désormais quelques années d'existence. Nominé aux Eclipse Community Awards en 2007, il a dépassé les 300,000 téléchargements en 2012.



En plus de Violet, j'ai également lancé d'autres projets libres. Je développe actuellement tomcat-lsd (solution de serveurs d'applications en cluster) et manioc (framework d'injection java ultra léger) tous deux disponibles sur Google Code. Anecdotiquement, je contribue à d'autres projets (EasyMock, client Jasig CAS, ...).



Côté littérature spécialisée, mes livres de référence sont "Code complete" de Steve McConnell's et "UML Distilled" de Martin Fowler ou encore "Bases de données" de Georges Gardarin (pour son approche théorique sur les bases de données).



Sinon, vous bloggez? Moi oui, de temps en temps sur http://javacolors.blogspot.com



Mes compétences :

Logiciel libre

Google Apps

Informatique

Linux

Eclipse

Spring

UML

SQL

Java EE

Java Platform

J2EE

EAI

GWT

Open source