Je m'appelle Alexandre de PREMONVILLE de MAISONTHOU, pour l'instant, je e ne cherche pas un travail spécifique. En effet, j'ai envie de découvrir le monde du travail où ma curiosité me pousse à m'avancer vers l'inconnue. Par ailleurs, j'ai déjà eu des expériences dans la vente auprès d'une clientèle exigeante, où les notions de sens de l'écoute et du service sont des éléments importants. Ma polyvalence et ma discrétion sont bénéficiaires ainsi que ma politesse et ma serviabilité au quotidien. Je parle Anglais couramment, ce qui est un avantage pour une clientèle étrangère. Je ne crains pas le travail et je sais m'investir dans les services demandé. Je suis curieux, motivé et je n’ai pas peur des responsabilités. Je fais mon travail avec méthode, consciencieusement et jusqu'au bout. Je sais prendre des initiatives face aux imprévus. Ma pratique du rugby et de la navigation de plaisance m'a permis d’approfondir les capacités à vivre et à travailler en équipe.