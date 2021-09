Je m'appelle Josse CHALET et j'ai 18 ans. Je suis actuellement étudiant en première année de DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) à l'IUT de Nantes (44).



Vous pouvez consulter mon site pour plus d'informations : https://sites.google.com/site/jossechalet44/



Mes compétences :

Google Drive

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Cegid

Microsoft Access

Microsoft Excel

Sphinx

Sphinx Software

Microsoft Office