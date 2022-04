Je m'appelle Juliette Remaud et je suis actuellement étudiante en 2ème année à l'IUT de Nantes départementGEA (gestion des entreprises et des administrations) de Nantes, option GMO (gestion et management des organisations).



Cette formation m'offre l'opportunité de réaliser un stage en entreprise du 16 avril au 22 juin 2018. Attirée par le marketing, la communication et les métiers du web, je souhaite réaliser mon stage dans un de ces domaines afin de mettre en application mes acquis et enrichir mes connaissances.



Vous trouverez plus d'informations sur moi, en allant sur mon blog professionnel : https://sites.google.com/site/julietteremaud/home



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sphinx

Prezi

Microsoft Access