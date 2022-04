Alexandre DE VILLENEUVE

Co-fondateur - The Tourist in Paris



Cursus scolaire :

2003 : Baccalauréat économique mention Assez Bien.

2007 : Licence Economie Gestion - Université Paris 2 Assas

2010 : Master 2 Management de Projet - Sup de Co Reims

2011 : Licence de Cinéma mention Assez Bien - Université Paris 1 Sorbonne (CNED)



Parcours professionnel :



Actuellement, je me consacre au développement d'une start-up "The Tourist in Paris", journal multilingue pour les visiteurs étrangers en visite dans la capitale. Nous sommes trois sur le projet, accompagné notamment d'un journaliste (contenu) et d'une directrice artistique (identité visuelle).



Juin 2013 - aujourd'hui : The Wild Room (TWR)

TWR est devenu officiellement la première association audiovisuelle d'intérêt général. Nous aidons les jeunes auteurs dans la concrétisation de leur projet audiovisuel et dans la distribution afin de leur donner un maximum de visibilité.



Novembre 2010 - Juin 2013 : Les Bons Clients

J'ai travaillé presque 3 ans pour une société de production indépendante avec laquelle j'ai participé sur une quinzaine de films documentaires.





Expériences secondaires :

- 1 CDD de 9 mois au siège d'une entreprise américaine installée en France : Quintiles Benefit France, en qualité d'employé administratif (2005-2006).

- 1 CDD d'1 mois dans au sein du Trésor public (été 2006).

- 1 CDD de 2 mois en qualité d'assistant comptable au siège du laboratoire pharmaceutique Sandoz France (été 2007).

- Intérim pendant 2 mois et demi chez APEIJH prestataire logistique de Nespresso pendant 2 mois et demi (où j'ai été promu chef d'équipe dans un groupe de 30 employés). En plus des CDD, j'ai effectué un stage en distribution vidéo chez SND, filiale du groupe M6 pendant 6 mois de aout 2008 à janvier 2009.

- J'ai aussi travaillé dans l'évènementiel au cours de mes années d'université.



Associations :

Outre The Wild Room, j'ai souhaité participer à l'association "l'envolée bleue" en 2010-2011 dans sa sous-division littéraire "Bleu Pétrole". Après quelques mois en charge des partenariats j'ai dû, à mon grand regret, cesser cette activité par manque de temps entre mon activité professionnelle et la licence de Cinéma suivi en parallèle.

J'ai également été membre de l'association cinéfac (2007) qui organise des projections et un festival Nouveaux Cinéma pour les films en numérique.

En outre j'ai fait parti de l'association Inde Espoir avec laquelle j'ai monté un projet pour la construction de maisons en Inde (collecté de 25 000 euros) et avec le groupe nous nous sommes rendus à proximité de Pondichéry pendant l'été 2004.



Mes compétences :

Cinéma

Production

