Alexandre DE ZAN

Informer, accompagner et former les associations du Val d'Oise...

Le CSA 95, labellisé CRIB (Centre de Ressources et d'Informations des Bénévoles), s'adresse aux porteurs de projets, aux bénévoles et aux dirigeants qui souhaitent être accompagnés dans la gestion et le développement de leur association quelque soit le domaine d'intervention.

Nos actions personnalisées et collectives se déclinent de la façon suivante : permanence, rendez-vous personnalisés et rendez-vous associatifs, formations et mise à disposition de compétences.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Direction de projet

Aptitudes relationnelles