Alexandre DECOOPMAN

Bonjour,



Ingénieur Consultant en informatique et électronique, 8 ans d’expérience dans des univers technologiques très poussés (aéronautique, militaire, virtualisation).



Passionné par les solutions innovantes et impliqué dans les démarches d’entreprise.



Je peux vous accompagner dans votre projet du conseil jusqu'à la réalisation.



Un mot sur IT Concept :

(entreprise dont je suis le co-gérant)

IT Concept vous propose diverses prestations en informatique:

- Conseil dans le choix matériel

- Développement spécifique

- Mise à disposition de votre accès Internet/téléphonie/TV avec Numéricable, SFR ou Nordnet (pros et particuliers)

- Maintenance et réparation de vos systèmes informatiques (pros et particuliers)

- Ventes de matériel et pièces détachées

- Déblocage de téléphones portables

- Sauvegardes VHS vers DVD

...



N'hésitez pas à me solliciter pour discuter de vos projets ou besoins.



Mes compétences :

Informatique

Électronique

Développement

Ingénieur

Maintenance

Innovation

Virtualisation