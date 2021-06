Gregory MARTINHO

Bonjour et bienvenus !



Riche d'une expérience dans divers secteurs d'activités, à des postes très variés, je me suis formé à l'étude du comportement humain avant d'approfondir la psychologie dans le domaine du Travail.



J'ai également acquis des compétences en Ergonomie qui me permettent d'intervenir sur toutes les situations de travail, pour apporter des solutions aux entreprises, aux salariés, afin de garantir la santé et de bonnes conditions de travail pour permettre la performance de tous.

J'ai toujours eu une appétence pour découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles situations de travail, de nouvelles personnes et l'Ergonomie est une discipline qui me permet d'accomplir mon aspiration.



Aujourd'hui, j'ai aussi fait le choix de créer ma propre entreprise qui me permet d'allier vie personnelle et professionnelle et ainsi retrouver du sens dans mon travail. (apporter un bien-être aux autres)



J'accompagne et conseille les entreprises mais aussi les particuliers pour trouver des solutions ensemble à leurs problématiques (professionnelles, personnelles…).



Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi!



Mes compétences :

Ressources humaines

Ergonomie

Santé au travail

Aisance relationelle

Sécurité au travail

Psychologie

Prévention des Risques professionnels

Analyse fine de l'activité de travail