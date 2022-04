Ingénieur Système en électronique et en électrotechnique.



De formation ingénieur en électrotechnique et robotique, avec un BTS d'électrotechnique, je travaille pour l'instant dans l'automobile.



Je maitrise des outils comme CANoe, CANalyzer, INCA...



Mes compétences :

Automobile

CAN

Electronique

Électronique embarquée

Électrotechnique

Ingénieur

ingénieur système

Robotique