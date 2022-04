Alexandre DEGALLAIX

Je suis en cursus Master Monnaie Banque Finance Assurance à l’université d’Artois situé à Arras. J’ai choisi de réaliser ce master car j’ai pour aspiration d’évoluer professionnellement dans le monde bancaire. Ce qui m’attire c’est le contact avec la clientèle, le domaine bancaire et l’aspect commercial. Mon objectif est d’enrichir ma formation sur le terrain, d’obtenir les compétences nécessaires et également de me professionnaliser. .



Mes compétences :

Gestion commerciale

Organisation

Vente

Adaptation

Rigueur

Autonomie

Sens du contact