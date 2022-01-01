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Alexandre DELAVILLE

GRENOBLE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Grenoble dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • ACCAIR SARL - CO GERANT

    2005 - maintenant CA > 2,5 M€
    ÉTUDE ET INSTALLATION DE CLIMATISATION - CHAUFFAGE - VENTILATION & PLOMBERIE SUR CHANTIER DE PETITE à GRANDE IMPORTANCE.
    DOMAINE D ACTIVITÉ : TERTIAIRE - PLATEFORME LOGISTIQUE - GRANDE DISTRIBUTION - LOGEMENTS - EHPAD

  • CLIM ALPES - CHARGE D AFFAIRES / Resp. TRAVAUX NEUFS

    2001 - 2005 CA > 5M€
    SUIVI ET GESTION DES CHANTIERS DE MOYENNE ET GROSSE IMPORTANCE EN CLIMATISATION / TRAITEMENT D AIR - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

  • PROTEC FEU - PROJETEUR - CHARGE D AFFAIRES

    Ardentes 1995 - 2001 CONCEPTION DE SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE. (SPRINKLEUR)
    SUIVI ET GESTION DES CHANTIERS NEUFS

  • TECHNI REFRIGERATION - PROJETEUR

    1993 - 1993

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