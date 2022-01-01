Alexandre DELAVILLE

2005 - maintenantCA > 2,5 M€
ÉTUDE ET INSTALLATION DE CLIMATISATION - CHAUFFAGE - VENTILATION & PLOMBERIE SUR CHANTIER DE PETITE à GRANDE IMPORTANCE.
DOMAINE D ACTIVITÉ : TERTIAIRE - PLATEFORME LOGISTIQUE - GRANDE DISTRIBUTION - LOGEMENTS - EHPAD
CLIM ALPES
- CHARGE D AFFAIRES / Resp. TRAVAUX NEUFS
2001 - 2005CA > 5M€
SUIVI ET GESTION DES CHANTIERS DE MOYENNE ET GROSSE IMPORTANCE EN CLIMATISATION / TRAITEMENT D AIR - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
PROTEC FEU
- PROJETEUR - CHARGE D AFFAIRES
Ardentes1995 - 2001CONCEPTION DE SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE. (SPRINKLEUR)
SUIVI ET GESTION DES CHANTIERS NEUFS