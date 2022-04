Alexandre DELBECQ

Après une licence professionnelle management des organisations - analyse en gestion d'entreprise à l'Université du Mans, Je recherche un emploi en tant que contrôleur de gestion, assistant de direction, assistant de gestion,assistant administratif et d'autres possibilités sont envisageable.

Mes capacités d'analyse et de persévérance me permette de m'adapter rapidement à tout types de situation.



Mes compétences :

Adaptation aux outils informatiques

Pack office (word, excel, access...)

Techniques d'élaboration de Budget

Fiscalité

Gestion comptable et administrative

Gestion économique et financière

Audit financier