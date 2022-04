Alexandre DELEPLANQUE

Bon relationnel, sens du client, autonomie, adaptabilité, esprit de décision et de responsabilité sont autant d’atouts qui me sont indispensables pour une bonne gestion, une bonne maitrise des systèmes d'Information en entreprise aujourd’hui pour accompagner la stratégie de la direction générale et ses actionnaires.



Expériences de 27 ans en France comme avec l'international (Groupes: Schneider-Electric, Siemens et Corning (USA)).

Expériences managériales d'équipe interne en France et à l'International et d'équipe en infogérance..



Expériences par la refonte des systèmes d’information, par la mise en place et l’évolution d’ERP sur plusieurs sites et le pilotage de différents projets en France comme à l'étranger, par l’exploitation informatique de site 24h/24 et 7j/7, par la veille technologique effectuée.





Mobile en France et à l'étranger et toujours à l'écoute de challenges intéressants à relever dans le vaste domaine qu'est le système d'information avec l'objectif de toujours accompagner mes clients internes comme externes.



Mes compétences :

