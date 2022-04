Alexandre DELUGE

Directeur de société dans le domaine de l'espace vert (création et entretiens de jardins de sociétés et privatifs dans le Nouveau Caire),

J'ai effectué mes études et formations dans la région parisienne.

Mon expérience professionnelle dans le domaine a débuté en 2001, après l'obtention d'un CAP horticulture option travaux paysagers, j'ai accumulé des formations en conduite d'engins et systèmes d'arrosage automatique ainsi que différentes expériences professionnelles enrichissantes en commençant par la création de jardins et terrasses, des mises en place de systèmes d'arrosages automatiques pour de grands espaces comme DisneyLand. J'ai aussi été amené à diriger des équipes pour la création et l'entretien de grands chantiers d'espaces verts.

C'est en 2011 que je me suis lancé dans la création de ma propre entreprise ayant pour objectif de former des jardiniers paysagistes au Caire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Blogging

Dessin