Alexandre DEMILLY

Je suis consultant spécialisé les solutions Microsoft. Je suis apprécié dans mon travail pour mon accessibilité, mon organisation personnelle, mes capacités pédagogique et rédactionnelles.



Mon travail consiste à :

- Réaliser des missions de conduite de projet

- Réaliser des missions de consulting technique

- Réaliser des missions de consulting fonctionnel

- Réaliser des formations d’expertise et de conduite du changement.

- Réaliser des propositions commerciales et avant ventes techniques.

- Faire évoluer les offres existantes et concevoir des offres innovantes et différenciatrices

- Améliorer les échanges avec les clients et l’image de la société.



Mes compétences techniques sur les solutions Microsoft sont les suivantes :

- Active Directory : niveau 3

- Gestion de l’identité pour les services Online : niveau 3

- Windows Server 2003, 2008 et 2012 : niveau 2

- Microsoft Azure IaaS : niveau 2

- Virtualisation Hyper-V : niveau 2

- Poste de Travail : niveau 3

- Microsoft Intune : niveau 3

- Microsoft Deployment Tool : niveau 3

- System Center Configuration Manager : niveau 2

- Exchange Online et Lync Online : niveau 2

- Collaboratif Office 365 : niveau 3

- Powell 365 : niveau 3

- Réseau social Yammer : Niveau 3

- BitLocker et MBAM : niveau 3

- Azure RMS et Information Protection : niveau 3

- PowerShell : niveau 3



Je suis certifié PSELLER Digital Workplace et Device sur les technologies Office 365, EM&S et Windows 10.



Le résumé de mes autres certifications Microsoft est accessible à l'URL https://mcp.microsoft.com/Anonymous//Transcript/Validate

ID du transcript : 925749 - Code d’accès : ademilly



Mes compétences :

Gestion de projet

Formateur

Infrastructure Microsoft

Avant Vente

Marketing